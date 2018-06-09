السيسى يطالب بعثة المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد المصريين فى كأس العالم - صور

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أعضاء بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم المشاركة فى بطولة كأس العالم (روسيا 2018)، وذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وقال السفير بسام راضى، إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لمنتخب كرة القدم الوطنى فى بطولة كأس العالم، مؤكداً ثقته الكاملة فى إدراك بعثة المنتخب الوطنى لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، مطالباً جميع أفراد البعثة ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصرى الذى ينظر لمنتخبه الوطنى بكل الاحترام والتقدير.

كما شدد السيد الرئيس على أهمية تحلى أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقى، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الشباب والرياضة توجه خلال اللقاء بالشكر والتقدير للسيد الرئيس لحرصه على استقبال المنتخب قبل السفر لخوض فعاليات بطولة كأس العالم فى روسيا، مؤكداً أن أبناء مصر فى بعثة المنتخب سيكونون على مستوى المسئولية وسيبذلون أقصى الجهد لإسعاد ملايين المصريين.

كما أشارالمهندس خالد عبد العزيز إلى الجهود الجارية لتوفير شاشات عرض كبيرة فى مختلف الأندية ومراكز الشباب من أجل تسهيل متابعة مباريات منتخب مصر، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة على وشك الانتهاء من توفير ألف شاشة عرض فى جميع أنحاء الجمهورية.







