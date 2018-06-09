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السكة الحديد: غدا تشغيل 10 قطارات إضافية استعدادا للعيد

السبت، 09 يونيو 2018 01:24 م
السكة الحديد: غدا تشغيل 10 قطارات إضافية استعدادا للعيد سكك حديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلن المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية، أن غدا الأحد بدء تشغيل القطارات الإضافية استعدادا لعيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه شخصيا مستمر فى العمل طوال أيام العيد، وأنه يشرف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم التسهلات لجمهور المسافرين من الركاب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
 
وأكد رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى، أن الهيئة نجحت هذا العام فى إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها فى السوق السوداء، لافتا إلى أن الهيئة دفعت بعدد 10 قطارات اضافية يوميا فى الاتجاهين على خطوط الوجه القبلى، من أجل مواجهة الزيادة فى أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وخاصة الوجه القبلى.
 
وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد وجود مقاعد شاغرة بالقطارات الإضافية يجرى حجزها يوميا ومطروحة للجمهور للحجز عليها قبل تحرك هذه القطارات فى نفس اليوم ، مشيرا إلى أنه تم الدفع بهذه القطارات بجانب جداول التشغيل اليومية وتشمل تشغيل 10 قطارات إضافية (عدد 6 قطارات مكيفة  + عدد 4 قطارات غير مكيفة ) بالإضافة إلى زيادة تركيب بعض القطارات المكيفة بحوالى 38 عربة إضافية فى الفترة من 10 يونية الى 26 يونيه 2018 (خلال إجازة عيد الفطر المبارك) بإجمالى حوالى 169 ألف مقعد إضافى (حوالى 89500 مقعد اضافى مكيف وعدد 79000 مقعد مميز) لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء إجازة العيد مع أهاليهم.
 
كما أكد رئيس الهيئة أنه تمت مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التى تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، منها منع بيع أكثر 4 تذاكر لأى شخص، وبيعها بموجب بطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد بالقطارات المكيفة عن طريق الانترنت مع تخصيص 70 % من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق محطة مصر برمسيس والجيزة فقط خلال فترة العيد الفطر، لأن غالبية المسافرين إلى الوجه القبلى يتوجهون إلى محطة القاهرة للحجز، مع التشديد على جهات التفتيش التابعة للهيئة بالتواجد أمام شبابيك الحجز.

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