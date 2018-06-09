"الرى" تطلق سلسة ندوات اليوم الواحد للتوعية بترشيد استهلاك المياه

نظمت وزارة الموارد المائية والرى، مساء اليوم، ندوة تحت شعار "نهر النيل بين محطات الرفع وتوزيع المياه والتعديات"، وذلك ضمن سلسلة ندوات اليوم الواحد، للتوعية بترشيد استهلاك المياه، تحدث خلالها قيادات الوزارة عن التحديات التى تواجههم فى مختلف القطاعات.

تحدث المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حول دور محطات الرفع فى توفير التصرفات المائية الﻻزمة ﻷغراض الزراعة والصناعة والشرب، حيث تخدم المصلحة ما يقرب من 7 ملايين فدان عبر منظومة الرى والصرف من خلال أكثر من 585 محطة رفع منها 364 محطة رى و123 محطة صرف زراعى و39 محطة خلط، و59 محطة عائمة بجانب 336 بئرا فى الدلتا وشمال الصعيد .

من جانبه أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، دور قطاع الرى فى إدارة منظومة توزيع المباه للوفاء باحتياجات قطاع الزراعة على مستوى الجمهورية .

وأشار الدكتور محمد عبد النبى ممثل معهد بحوث النيل إلى مشروع ممشى أهل مصر، مؤكدًا أن الوزارة أدركت أهمية أعمال التطوير لواجهات نهر النيل وومضت قدمًا فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى لإتاحة متنفس ومتنزه طبيعى لجموع المواطنين للاستمتاع بنهر النيل، وقد تم إنشاء المرحلة الأولى بالجانب الشرقى للنيل من كوبرى قصر النيل وحتى كوبرى 15 مايو بالاشتراك مع محافظة القاهرة وجارى استكمال أعمال الممشى من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى امبابة بالتعاون مع البنك الأهلى من أجل استثمار ضفاف النهر كواجهة جمالية وسياحية ومتنزه لعامة الشعب وإنشاء مراسى تتيح التنزه عبر النهر، كما تقوم الوزارة بإعداد مخططات لإنشاء مناطق الممشى فى جميع المحافظات .

من جانبها، ألمحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط إلى أسبوع القاهرة للمياه والذى تنظمه الوزارة والمقرر عقده فى شهر أكتوبر المقبل، والذى يهدف إلى نشر الوعى المتعلق بالحفاظ على المياه والتنمية المستدامة، وتشجيع الابتكارات الحديثه لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، إضافة إلى دعم الإجراءات المتعلقة بالإدارة المتكاملة لموارد المياه ويتضمن العديد من الفعاليات وفى مقدمتها المؤتمر الوزارى الرابع للمياه بمنظمة التعاون الإسلامى، والمؤتمر الثالث لتحالف الدلتاوات،إضافة إلى مؤتمر الشباب المتخصصين بالمياه، وكذلك يوم المياه بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبى، والذى يناقش بعض مشاريع الاتحاد الأوروبى فى مجال المياه فى مصر وفرص الاستثمار، إلى جانب التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، فضلا عن جلسات فنية خاصة بالمياه، علاوة على تنظيم معرض على هامش أعمال الأسبوع للشركات والمؤسسات الدولية المتخصصة بمجال المياه.