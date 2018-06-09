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السبت، 09 يونيو 2018 08:30 ص
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الرئيس الشرفى لكوريا الشمالية يحضر الحفل الافتتاحى لكأس العالم فى روسيا

السبت، 09 يونيو 2018 08:00 ص
الرئيس الشرفى لكوريا الشمالية يحضر الحفل الافتتاحى لكأس العالم فى روسيا كيم يونج نام الرئيس الشرفى لكوريا الشمالية
بيونج يانج /أ ش أ/
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أعلنت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم السبت، حضور الرئيس الشرفى لكوريا الشمالية كيم يونج نام، الحفل الافتتاحى لكأس العالم فى روسيا الأسبوع المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن كيم يونج نام سيزور روسيا قريبا لحضور حفل افتتاح كأس العالم 2018.

وكان نائب رئيس مجلس النواب فى البرلمان الروسى إيفان ميلنكوف، قد صرح فى وقت سابق، بأنه يتطلع للاجتماع مع كيم يونج نام، وذلك خلال محادثات مع الوفد الكورى الشمالى الذى كان يزور موسكو للمشاركة فى منتدى تطوير البرلمان.

وأضاف ملينكوف "نحن نعلم بالتخطيط الخاص بزيارة كيم، وأنا متأكد من أنها ستحدث"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات كأس العالم فى روسيا فى 14 من الشهر الجارى وحتى 15 يوليو فى 11 مدينة روسية، بما فى ذلك العاصمة موسكو.

يشار إلى أن كوريا الشمالية غير مشاركة فى كأس العالم، ولكن سيحضر كيم يونج نام حفل الافتتاح فى محاولة منه للحفاظ على علاقات الصداقة مع روسيا.

والتقى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى 31 مايو الماضى فى بيونج يانج لمناقشة سبل توطيد وتحسين علاقات الصداقة بين البلدين، وخلال الاجتماع أبلغ الزعيم الكورى الشمالى وزير الخارجية الروسى برغبته واستعداده لزيارة روسيا فى غضون عام لمناقشة قضايا دبلوماسية، بما فى ذلك قضية نزع الأسلحة النووية.

 

 


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