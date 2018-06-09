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الرئيس السيسى يشهد احتفال مصر بليلة القدر بعد غد ويكرم حفظة القرآن الكريم

السبت، 09 يونيو 2018 02:33 م
الرئيس السيسى يشهد احتفال مصر بليلة القدر بعد غد ويكرم حفظة القرآن الكريم الرئيس السيسى
القاهرة (أ ش أ)
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد غد الإثنين ، احتفال مصر بليلة القدر ، الذى تنظمه وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القران الكريم من مصر ومختلف دول العالم

ويكرم الرئيس الجمهورية خلال الاحتفال عشرة من حفظة القران الكريم من مصر والخارج ، بينهم تسعة من أوائل المسابقة العالمية للقران الكريم التى نظمتها وزارة الأوقاف خلال شهر مارس الماضى ، والعاشر هو الفائز الأول فى المسابقة المحلية لحفظة القرآن الكريم من ذوى الاحتياجات الخاصة ، فى إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة ، وذلك بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية .

ويشارك فى الاحتفال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر ، ومفتى الجمهورية ، الدكتور شوقى علام ، ووزير الأوقاف ، الدكتور محمد مختار جمعة ، والوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة ، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أسماء الفائزين فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم ، حيث يتم تكريم الأوائل فى كل فرع من فروع المسابقة ، وهم : فى الفرع الأول للمسابقة: "حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات السبع المتواترة للدول العربية وغيرها، يأتى فى المركز الأول : إسماعيل فؤاد إسماعيل من مصر ، وحصل على 150 ألف جنيه..وفى المركز الثانى : محمود سعيد ضيف الله من مصر ، وحصل على مائة ألف جنيه.

وفى الفرع الثاني: "حفظ القرآن الكريم كاملا وفهم أحكامه ومقاصده العامة مع معانى المفرادات للدول العربية وغيرها ، وجاء فى المركز الأول : بلقاسم خير الدين من الجزائر ، وحصل على مبلغ 125 ألف جنيه ، والمركز الثانى : فاز به المتسابق : حسن مصطفى بشير من نيجيريا ، وحصل على مبلغ 80 ألف جنيه ، وفى الفرع الثالث: "حفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده للدول غير الناطقة بالعربية ، فاز بالمركز الأول : محمد مجاهد الإسلام من بنجلاديش ، وحصل على مبلغ 125 ألف جنيه ، وفاز بالمركز الثانى : هيثم صقر أحمد من كينيا وحصل على مبلغ 80 ألف جنيه.

اما الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم كاملا للناشئة تحت 12 عامًا للمصريين ، حيث فاز فى المركز الأول : عبد الله عمار محمد السيد ، وحصل على مبلغ 80 ألف جنيه ، وفاز بالمركز الثانى مصطفى عبد الغنى محمود ، وحصل على مبلغ60 ألف جنيه

كما فاز بالمركز الأول فى مسابقة القرآن لذوى الاحتياجات الخاصة، عبد الرحمن مهدى من مصر

 


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