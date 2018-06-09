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الرئاسة العراقية تؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسى فى البلاد

السبت، 09 يونيو 2018 04:46 م
الرئاسة العراقية تؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسى فى البلاد الرئيس العراقى فؤاد معصوم
أ ش أ
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أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت، أن إجتماع اليوم لقادة الكتل والأحزاب السياسية أكد أهمية تطويق أية تداعيات والحفاظ على الاستقرار السياسى للبلاد.

وقالت الرئاسة، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ترأس فى قصر السلام ببغداد اجتماعا ضم عددا من قادة الكتل والأحزاب السياسية وبحضور رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبورى ونائبى رئيس المجلس، وشهد الاجتماع نقاشات صريحة بشأن ظروف ونتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتعديلات القانونية التى أجراها مجلس النواب وما تبعها من إجراءات.

وأشارت الرئاسة إلى أن معظم الحاضرين أكدوا على أهمية العمل بشكل مسؤول وحثيث من أجل تطويق أية تداعيات والحفاظ على الاستقرار السياسى والأمنى واحترام أصوات الناخبين والتقيد بالدستور والقوانين السارية وتعزيز مبدأ الفصل ما بين السلطات والحيلولة دون حدوث أى فراغ دستورى، ويشار إلى أن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة لاقت إنتقادات كبيرة من قبل نواب سابقين ومرشحين جدد بداعى وجود تزوير كبير، ما دعا مجلس النواب الى عقد عدة جلسات استثنائية بهذا الشأن قرر خلالها تغيير قانون إنتخابات مجلس النواب وإعادة العد والفرز اليدوى فى كل العراق.

 


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