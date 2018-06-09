"الديمقراطية لتحرير فلسطين" تدين جرائم إسرائيل فى مليونية القدس

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أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، الجريمة الإسرائيلية التى ارتكبت بالأمس خلال مليونية القدس على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث أدت إلى استشهاد 4 مواطنين وأكثر من 600 جريح فى مسيرة العودة السلمية.

وقالت الجبهة - فى بيان - إن هذه الجريمة تدخل فى إطار مسلسل الجرائم التى ترتكبها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بدعم من الإدارة الأمريكية التى تعرقل دائما عمل المؤسسات الدولية ومجلس الأمن الدولى من اتخاذ قرارات تدين جرائم الاحتلال وتعطل قرارات الحماية الدولية لشعبنا الفلسطينى، وأضافت الجبهة، ما دامت إسرائيل لا تعاقب على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا الفلسطينى، فإنها ستواصل سياساتها العدوانية ضد أرضنا وقدسنا وشعبنا وحقوقنا الوطنية، وارتكاب المزيد من الجرائم دون تردد أو خجل.

ودعت الجبهة الجمعية العامة للأمم المتحدة التى ستنعقد يوم الأربعاء المقبل إلى إصدار قرار بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطينى، وردع حكومة نتنياهو وسلطات الاحتلال الإسرائيلى، وطالبت الجبهة القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية رفع العقوبات عن قطاع غزة وصرف رواتب الموظفين وإعادة الموازنات التشغيلية للمؤسسات الرسمية بما يخفف عن كاهل شعبنا فى قطاع غزة تنفيذا لقرار المجلس الوطنى الفلسطينى فى دورته الـ23.