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الدكتور عادل سرايا رئيسا لقسم تكنولوجيا التعليم بتربية نوعية الزقازيق

السبت، 09 يونيو 2018 11:36 ص
الدكتور عادل سرايا رئيسا لقسم تكنولوجيا التعليم بتربية نوعية الزقازيق عادل سرايا
كتب ـ وائل ربيعى
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أصدر الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم (1050) بتاريخ 4 يونيو 2018 م بتعيين أ.د.عادل سرايا رئيسا لمجلس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق لمدة 3 سنوات بناء على ما تم رفعه من أ.د.صلاح شريف عميد الكلية.

 ويعد د. سرايا أول رئيس لقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية يعين بقرار رسمى، وكان يشغل من قبل منصب عميد كلية التربية بالعريش قبل أن ينتقل للعمل فى كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، كما كان يقوم بمهام مقرر لجنة سياسات القبول بقطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لأكثر من عامين.

 

 

 

 

 

 


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كلية التربية النوعية

قسم تكنولوجيا التعليم

الدكتور عادل سرايا




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

دكتوره لميا

مبارك يادكتور

الف مبروك يادكتور ويارب من تقدم لتقدم

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