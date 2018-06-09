الدفاع الروسية: واشنطن زودت المعارضة السورية بأسلحة تقدر بملايين الدولارات

كتب سمير حسنى - أ ش أ

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وضع السوريين فى منطقة التنف التى تسيطر عليها القوات الأمريكية "كارثى".

واتهمت الدفاع الروسية وفقا لـ"روسيا اليوم"، واشنطن بتزويد "المعارضة" السورية بكميات من الأسلحة تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، موضحة أن الجزء الأكبر من الأسلحة التى زودت بها واشنطن "المعارضة" ذهب إلى تنظيمى "جبهة النصرة" وداعش.

وتابعت، تقاعس الولايات المتحدة و"التحالف الدولى" سمح بتوسع داعش فى سوريا.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن ما سمح بتوسع تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا هو التقاعس الذى وصفه بـ "الإجرامى" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولى.



وأضاف كوناشينكوف، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إن توسع تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا أصبح ممكنا بسبب تقاعس الولايات المتحدة الإجرامى وما يسمى بالتحالف الدولى والذى بفضله سيطر المسلحون على المناطق النفطية الرئيسية وموارد مالية دائمة من بيع النفط غير القانونى". مشيرا إلى أن "بؤر مقاومة الإرهابيين فى سوريا موجودة فقط فى مناطق سيطرة الولايات المتحدة".

وتابع: إن "ما يتعلق بالوضع الراهن فى سوريا، فإننا نوصى وزير الدفاع الأمريكى بدراسة خريطة الأوضاع في البلاد، كل البؤر المتبقية لمقاومة إرهابى داعش فى سوريا موجودة فقط فى مناطق سيطرة الولايات المتحدة".