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الداخلية تضبط 55 بندقية فى مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية

السبت، 09 يونيو 2018 01:21 م
الداخلية تضبط 55 بندقية فى مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية أسلحة نارية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط 140متهما، وبحوزتهم 152 قطعة سلاح نارى، بينها 55 بندقية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.


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