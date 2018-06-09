video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 11:52 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يفشل فى التغطية على عار جرائمه فى غزة

السبت، 09 يونيو 2018 10:56 ص
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يفشل فى التغطية على عار جرائمه فى غزة وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن قادة الاحتلال الإسرائيلى يصرون على محاولة تسويق حزمة من الأكاذيب والمواقف التضليلية للرأى العام العالمى، بهدف التغطية على عقليتهم الإرهابية القائمة على إنكار الوجود الفلسطينى والقتل تارة، للتغطية على جرائمهم المتواصلة بحق الفلسطينيين العزل المشاركين فى مسيرات العودة الكبرى تارة أخرى.

وأضافت الخارجية الفلسطينية فى بيان اليوم (السبت) إن قادة الاحتلال تفاخروا بالأمس بأوامر الإعدام والقتل التى أعطوها للقناصة المنتشرين على حدود قطاع غزة، الذين قتلوا أكثر من 150 شهيدا فلسطينيا وجرحوا أكثر من 4000 مشارك أعزل فى مسيرات العودة الكبرى، كما يتفاخر اليوم وزير الحرب الإسرائيلى ليبرمان بتقديم الشكر لجنوده القتلة (ولانتصارهم الخاص)، متفاخرا "بمهنيتهم".

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال استوعبت حجم الانتقادات التى واجهتها خاصة من أقرب حلفائها، الذين أكدوا أن الارتفاع فى عدد الشهداء يعود أساسا للتعليمات المباشرة التى أعطيت للقناصة لاستهداف المواطنين الفلسطينيين العزل وقتلهم لترهيب الآخرين، وبعد أن تبين لإسرائيل أن هذه الخطة وتلك التعليمات باتت معروفة ومكشوفه للدول كافة، لم تجد أى تبرير او تفسير منطقى مقبول، خاصة بعد ان توجهت القيادة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بفتح تحقيق رسمى بخصوص تلك الجرائم.

وأوضحت أن إحجام القناصة عن الاستهداف من اجل القتل كما فعلوا سابقا، رغم تعطشهم لإطلاق النار صوب المدنيين العزل ورغبتهم فى قتل الأبرياء من الفلسطينيين، ومن خلفهم المجرمين من مسؤولين ووزراء، يعود لخوفهم من الجنائية الدولية ولجان التحقيق التى طالب بها المجتمع الدولى، وقبل ذلك الانتقادات والإدانات المتزايدة لجرائم الاحتلال وانتهاكاته، خاصة من اقرب حلفاء إسرائيل وأصدقائها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام التميمى وصمة عار فى جبين أمريكا

وزير الخارجية الفلسطينى: الكويت قدمت كل الدعم لقضيتنا فى جميع المحافل

الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب

فلسطين

اسرائيل

غزه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة