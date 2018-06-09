video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 11:03 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية بالإسكندرية: حادث مصنع برج العرب تسريب غاز وليس انفجارًا

السبت، 09 يونيو 2018 09:38 م
الحماية المدنية بالإسكندرية: حادث مصنع برج العرب تسريب غاز وليس انفجارًا سيارات الإسعاف - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

أكد العميد فؤاد الغنيمى، مدير الحماية المدنية بالإسكندرية، أن حادث مصنع برج العرب نتيجة تسريب غاز الأمونيا  فى ثلاجة تابعة لأحد المصانع الخاصة بالمنتجات الغذائية، وأدى لإصابة 39 عمالاً بالمصنع باختناق فقط، نافياً أن يكون حدث انفجار نتيجة تسريب الغاز.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سيارات الحماية المدنية انتقلت لموقف الحادث، وأنه تم السيطرة الكاملة عليه، مؤكداً أن الحادث بسيط ولا يوجد به أية مضاعفات أو انفجار وتم نقل العمال بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى العامرية العام.

 

وكانت قد تعرضت أحد المصانع بالمنطقة الصناعية ببرج العرب غرب الإسكندرية لتسريب غاز الأمونيا، وأدى إلى اختناق عدد من العمال، وتم نقلهم إلى المستشفى، وإبلاغ شرطة النجدة والحماية المدنية للسيطرة على الوضع داخل المصنع.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة الإسكندرية": رفع حالة الطوارئ لاستقبال حالات اختناق مصنع برج العرب

صحة الإسكندرية: 10 حالات اختناق فى مصنع أغذية ببرج العرب بسبب غاز الأمونيا

اسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

اخبار الحوادث




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة