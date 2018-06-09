الحماية المدنية بالإسكندرية: حادث مصنع برج العرب تسريب غاز وليس انفجارًا

الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد العميد فؤاد الغنيمى، مدير الحماية المدنية بالإسكندرية، أن حادث مصنع برج العرب نتيجة تسريب غاز الأمونيا فى ثلاجة تابعة لأحد المصانع الخاصة بالمنتجات الغذائية، وأدى لإصابة 39 عمالاً بالمصنع باختناق فقط، نافياً أن يكون حدث انفجار نتيجة تسريب الغاز.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سيارات الحماية المدنية انتقلت لموقف الحادث، وأنه تم السيطرة الكاملة عليه، مؤكداً أن الحادث بسيط ولا يوجد به أية مضاعفات أو انفجار وتم نقل العمال بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى العامرية العام.

وكانت قد تعرضت أحد المصانع بالمنطقة الصناعية ببرج العرب غرب الإسكندرية لتسريب غاز الأمونيا، وأدى إلى اختناق عدد من العمال، وتم نقلهم إلى المستشفى، وإبلاغ شرطة النجدة والحماية المدنية للسيطرة على الوضع داخل المصنع.