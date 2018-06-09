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الحشد الشعبى العراقى ينفى اعتقال 39 مطلوبا فى الموصل

السبت، 09 يونيو 2018 05:59 م
الحشد الشعبى العراقى ينفى اعتقال 39 مطلوبا فى الموصل القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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نفت مديرية الأمن فى هيئة الحشد الشعبى، اليوم السبت، اعتقال 39 مطلوبا فى مدينة الموصل، مؤكدة أن المصادر التى تحدثت عن هذا الموضوع تجهل حتى جغرافية المدينة.

وقالت المديرية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية بشأن اعتقال قوات الحشد الشعبى 39 مطلوبا فى مدينة الموصل لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن جميع ألوية الحشد والمديريات المختصة لم تسجل لديها اَى أمر اعتقال فى مدينة الموصل.

وأضافت أن المصادر التى اعتمدت عليها وسائل الإعلام التى تناقلت الخبر تجهل حتى جغرافية مدينة الموصل، لأن المنطقتين المذكورتين منفصلتان وبعيدة واحدة عن الأخرى، مبينة أن ناحية الرشيدية تقع فى الساحل الأيسر، فيما يقع قضاء تلكيف فى الجانب الشمالى الشرقى من المدينة، وأكدت أن عمليات المداهمة والاعتقال تتم وفق مذكرات قضائية وبالتنسيق مع القوات الأمنية المشتركة، داعية وسائل الإعلام إلى ضرورة توخى الحيطة والحذر فى نقل مثل هذا الخبر حفاظا على مصداقيتها بالدرجة الأولى.

 


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