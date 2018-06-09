الجيش الوطنى الليبى يحكم سيطرته بشكل كامل على منطقة شيحة فى درنة

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أحكم الجيش الوطنى الليبى اليوم السبت، سيطرته بشكل كامل على منطقة شيحة، فى مدينة درنة شمالى شرقى البلاد، وذلك بعد طرد الإرهابيين منها.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن الجيش الليبى اقتحم "شيحة" التى تعد آخر معاقل مسلحى ما يسمى "بمجلس شورى مجاهدى درنة"، ذراع تنظيم القاعدة، وتقوم وحداته بعمليات تمشيط بحثا عن عناصر فلول التنظيم الإرهابي.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة فى محيط ما تبقى من أحياء داخل مدينة درنة الخاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة، وهى أحياء "وسط البلاد" وأجبيلة و المغار.

وكان القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر قد أعلن، فى 7 مايو الماضى، عن بدء العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على درنة، كما أطلق الإثنين، الماضى المرحلة الثانية من عملية تحرير المدينة.