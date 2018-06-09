الجيش الليبى يلقى القبض على داعشى مصرى فى مدينة درنة

كتب أحمد جمعة

ألقت قوات الجيش الوطنى الليبى القبض على عنصر من تنظيم داعش مصرى الجنسية، فى منطقة شيحا الغربية بمدينة درنة، أثناء تمشيط المنطقة من الجماعات الإرهابية.

كان خليفة العبيدى رئيس شعبة الإعلام الحربى التابعة القوات المسلحة الليبية، قد أكد سيطرة قوات الجيش الليبى على منطقة شيحا الغربية بالكامل، مؤكدًا أن التقدم مستمر تجاه منطقة شيحا الشرقية فى درنة، موضحًا أن القوات المسلحة الليبية عثرت على أسلحة وذخائر بكميات كبيرة.

فيما فجر إرهابى نفسه فى صفوف قوات الجيش الليبى بميدان الصحابة فى درنة، ما أدى لمقتله وحدوث أضرار مادية فقط فى المكان.

وتسيطر قوات الجيش الليبى على مساحة كبيرة من درنة بعد دحر الجماعات الإرهابية فى المدينة، وتقوم بعمليات تمشيط واسعة لنزع الألغام والمفخخات من شوارع درنة.