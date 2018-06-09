الجيش الليبى يعلن السيطرة على منطقة شيحا الغربية بالكامل فى مدينة درنة

قال خليفة العبيدى رئيس شعبة الإعلام الحربى التابعة القوات المسلحة الليبية إن قوات الجيش الليبى بسطت سيطرتها على منطقة شيحا الغربية بالكامل، مؤكدا أن التقدم مستمر تجاه منطقة شيحا الشرقية فى درنة ، موضحا أن القوات المسلحة الليبية عثرت على اسلحة وذخائر بكميات كبيرة.

فيما فجر إرهابى نفسه فى صفوف قوات الجيش الليبى بميدان الصحابة فى درنة ما أدى لمقتله وحدوث أضرار مادية فقط فى المكان.

وتسيطر قوات الجيش الليبى على مساحة كبيرة من درنة بعد دحر الجماعات الإرهابية فى المدينة، وتقوم بعمليات تمشيط واسعة لنزع الالغام والمففخات من شوارع درنة.