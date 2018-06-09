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السبت، 09 يونيو 2018 04:24 م
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الجيش الأمريكى يعلن تعافى الجنود الأربعة المصابين فى هجوم "جامامى" غرب الصومال

السبت، 09 يونيو 2018 03:42 م
الجيش الأمريكى يعلن تعافى الجنود الأربعة المصابين فى هجوم "جامامى" غرب الصومال القوات الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن الجيش الأمريكى، اليوم السبت، خروج الجنود الأمريكيين الأربعة الذين أصيبوا جراء الهجوم المسلح الذى استهدف إحدى النقاط الأمنية غربى الصومال، أمس الجمعة، من المستشفى بعد أن أنهوا فترة علاجهم.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، عن قيادة القوات الأمريكية فى أفريقي،ا قولها فى بيان لها، إن الجنود الأربعة كانوا تحت رعاية الفريق الطبى للسفارة الأمريكية فى كينيا –المجاورة، وأضافت الشبكة، أن الجنود كانوا بانتظار نقلهم لإجراء "تقييم طبى إضافى"، مشيرة إلى أن أسماء الجنود لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

وكان جندى أمريكى قد قتل وأصيب أربعة آخرون بجروح، أمس، خلال اشتباك مع مقاتلين من "حركة الشباب " جنوب غربى الصومال، وأعلن مسئولون فى "البنتاجون" وزارة الدفاع الأمريكية، عن مقتل جندى من قوات العمليات الخاصة الأمريكية، وإصابة أربعة آخرين، وذلك فى أول خسائر يتم الإعلان عنها فى أفريقيا منذ كمين كان قد استهدف قوات أمريكية فى النيجر خلال أكتوبر الماضى.

وقال مسئولون فى "البنتاجون"، إن القوات الأمريكية كانت إلى جانب القوات الصومالية فى نقطة أمنية صغيرة قرب بلدة "جامامى" عندما تعرضت لقصف بنيران أسلحة صغيرة ومدافع هاون، وأعلنت "الحركة " مسئوليتها عن الهجوم، قائلة إن "مقاتليها استهدفوا قاعدة أمريكية - صومالية مشتركة على مشارف منطقة "كيسمايو"، متصدين لما أسمته (هجمات شرسة)".


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