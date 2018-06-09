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الجريدة الرسمية تنشر قرارين لمحافظ الجيزة باعتماد تعديل تقسيم مدينة الأوقاف

السبت، 09 يونيو 2018 10:40 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارين لمحافظ الجيزة باعتماد تعديل تقسيم مدينة الأوقاف اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، بشأن اعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة رقم 118 تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن – العجوزة والقطعة رقم 114 تقسيم العجوزة بحوض مدينة الأوقاف نمرة 1 ، والتعامل عليها كقطعة واحدة وذلك طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وتضمنت المادة الثانية للقرار قبول إقرار وتعهد ملاك القطعتين المشار إليهما بالمادة الأولى من القرار بضم القطعتين والتعامل معهما كقطعة واحدة والإلتزام بسداد أي رسوم مقررة.

كما نشرت الجرية قرارآخر للمحافظ، باعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعتين "371 ، 373" بإجمالى مساحة 1080متر مربع تقسيم جمعية المهندسين حوض مدينة الأوقاف نمرة 1 والتعامل عليها كقطعة واحدة.

وتظمنت المادة الثانية للقرار قبول إقرار وتعهد ملاك القطعتين رقمي "371 ، 373" تقسيم جمعية المهندسين حوض مدينة الأوقاف نمرة 1 وطبقا للعقدين المسجلين والبالغ مساحتمها 1080 متر مربع والتعامل عليهما كقطعة واحدة والتزامهم بدفع أي رسوم.


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