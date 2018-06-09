الجار الله: الدول الخليجية ستقف مع الأردن بمساعدات لإقامة مشروعات تنموية

كتبت – شرويت ماهر

أكد أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أن الدول الخليجية ستقف مع الشعب الأردنى، بمساعدات لإقامة مشروعات تنموية.

وكتب الجار الله عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الدول الخليجية ستقف مع الشعب الأردنى بمساعدات لإقامة مشاريع تنموية".

وتابع الجار الله: "على رئيس الوزراء الأردنى الرزاز، أن يعمل على تسويق الفرص الاستثمارية الأردنية، السعودية والإمارات والبحرين أعلنوا قبل فترة عن مزايا ومحفزات لكل من يستثمر عندهم، على رئيس الوزراء الأردنى أن يقرأ هذه المزايا والمحفزات".



