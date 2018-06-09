الجارديان: الخلاف بين ترامب وقادة أوروبا ينهى قمة مجموعة السبع دون بيان مشترك

لندن (أ ش أ)

كشفت تقارير إعلامية أن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة فى كيبيك بكندا أوشكت على الانتهاء دون إصدار بيان ختامى مشترك بعد اصطدام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بقادة أوروبا بشأن قضايا التجارة والبيئة وروسيا.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية فى تقرير أوردته اليوم السبت على موقعها الاليكتروني- أن ترامب أكد بوضوح خلال جلسات العمل فى القمة ومأدبة العشاء أمس الجمعة إنه غير مستعد لتقديم أية تنازلات بشأن التعريفة الجمركية الجديدة على الصلب والألمونيوم، فيما اجمع قادة أوروبا فى اتهامه بفرض عقوبات غير مبررة محذرين من أنها قد تضر فى نهاية المطاف بالاقتصاد الأمريكى.

كما بدا الطريق مسدودا فيما يتعلق بقضية البيئة، إذ كان الأمل يحدو رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو فى أن تكون مبادرة حماية المحيطات من التلوث أحد الإنجازات الرئيسية لمجموعة السبع إلا أن ترامب لم يكن ليوافق على هذه الخطوة.

وكان ترامب قد افتتح القمة بالدعوة إلى إعادة ضم روسيا إلى المجموعة، مما أثار ردود أفعال غاضبة من قادة أوروبا وعلى رأسهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ذلك يعنى أن القمة التى تختتم فى كيبيك الكندية اليوم السبت ستنتهى دون بيان ختامى رسمى يبرز السياسات التى اتفق عليها القادة. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو الذى يرأس الدورة الحالية "بيان الرئيس" والذى يوضح فيه رؤيته بشأن ما تم تحقيقه من تقدم خلال اجتماعات القمة.

وصرح مسئول بالقمة بأنه "من المستبعد إلى حد كبير أن يصدر بيان ختامى عن هذه القمة.

وبالرغم من لقاء ترامب بترودو والرئيس الفرنسى ماكرون الذى بدا وديا على هامش القمة، إلا أن أى منهم لم يتزحزح عن موقفه فى الشأن التجارى.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدم خروج القمة ببيان مشترك سيسجل كسرا نادرا لقواعد البرتوكول الخاصة بالمجموعة، فمن المعتاد أن تحدد الوثيقة الرؤية المشتركة لقادة دول المجموعة السبع بشأن القضايا العالمية كما يتعهدون فيها بالتزامات تجاه كل ما يتعلق بالعملات والمساعدات الإنمائية والأمن الدولى.