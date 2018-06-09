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الجارديان: الخلاف التجارى يهيمن على لقاء ترودو وترامب فى كندا

السبت، 09 يونيو 2018 02:56 م
الجارديان: الخلاف التجارى يهيمن على لقاء ترودو وترامب فى كندا ترامب وترودو وصوفى
كتبت رباب فتحى
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ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مشاركة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى قمة "جى 7" المنعقدة فى كندا، وقالت رغم حرارة المقابلة التى جمعت بينه وبين رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، إلا أن لقائهما لم يخل من التلميح عن الخلاف الناشب بينهما بسبب التوترات التجارية الناجمة عن موقف ترامب من السياسات التجارية الكندية، وهو ما دفع العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى فى التاريخ الحديث.
 
وأضافت الصحيفة أن ترامب منذ توليه منصبه، أخذ ينتهك سياسات كندا التجارية بشكل روتينى، واصفا إياها بـ"العار" و"غير العادلة"، حتى أنه أخذ الخلاف إلى المستوى الشخصى بمهاجمة ترودو.
 
وقال ترامب فى تغريدة يوم الخميس "رئيس الوزراء ترودو ساخط جدا، مما يفسر العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا على مدى سنوات عديدة وكل أنواع الأشياء الأخرى." "لكنه لا يثير حقيقة أنهم يفرضون علينا ما يصل إلى 300 ٪ على منتجات الألبان - يؤذون مزارعينا ، ويقتلون الزراعة لدينا!".
 
وأوضحت الصحيفة أن التغريدة كانت جزءًا من 24 ساعة صاخبة ، حيث يدرس ترامب إنهاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، والاتفاق الذى يدعم ما يقرب من 2.5 مليون وظيفة كندية وثلاثة أرباع الصادرات الكندية التى تذهب إلى الولايات المتحدة، وتشكك فى استخدام كندا للتعريفات الجمركية وضوابط الإنتاج لحماية قطاع منتجات الألبان.
 
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انتقد نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون وترودو لمطالبتهما بفرض قيود تجارية على المنتجات الأمريكية، ليلة انعقاد قمة مجموعة السبع.
 
وكتب ترامب في تغريدة نشرها على موقع "تويتر": "من فضلكم أخبروا رئيس الوزراء ترودو والرئيس ماكرون أنهما يتقاضيان رسوما جمركية هائلة من الولايات المتحدة ويفرضان حواجز، يبلغ فائض تجارة الاتحاد الأوروبى مع الولايات المتحدة 151 مليار دولار كما أن كندا تبقي مزارعينا بعيدا عن (أسواقها). وأتطلع لمقابلتهما غدا".
 
 

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