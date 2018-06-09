"التموين" تضبط 30 طن سكر مجهولة المصدر داخل مخازن بالقاهرة

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ضبطت إدارة شرطة التموين والتجارة مصنعين بداخلها 30 طن سكر مجهولة المصدر، حيث ألقت القبض على المسئولين عنهما، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى ضباط إدارة شرطة التموين معلومات مفادها، أن "حمدى أ ع ح" 35 سنة مسئول عن مخزن سلع غذائية، يدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وباستهداف المصنع تم ضبطه وعثر بداخله على 15 طن سكر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تم ضبط "أحمد ح م م" 36 سنة مسئول عن مركز تعبئة مواد غذائية بالسلام، ويدير المركز بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وباستهداف المخزن تم ضبطه وعثر بداخله على 15 طن سكر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتحرر المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.