البرلمان العراقى: اتفاقنا مع الرئاسة على عدم الصمت فى التلاعب بإرادة الناخبين

بغداد (أ ش أ)

قال رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، اليوم السبت، إن اجتماع رئاستى الجمهورية والبرلمان مع رؤساء الكتل السياسية شهد الاتفاق على عدم الصمت على التلاعب بإرادة الناخبين.

وأضاف الجبوري، فى تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز"العراقية عقب الاجتماع، أن اللقاء كان حول تداعيات الانتخابات، والجميع اتفق على عدم الصمت على عملية التلاعب بإرادة الناخبين واحترام الإجراءات القانونية التى تم اعتمادها.

وأوضح أنه يجب النظر للمرحلة المقبلة بتأن ومحاولة إيجاد المخارج العملية والقانونية للمشاكل التى نواجهها، مشيرا إلى أن القرار الذى اتخذه البرلمان إجراء ضرورى لمواجهة المشكلة التى نواجهها.

يشار إلى أن رئاستى الجمهورية والبرلمان العراقيين عقدتا، صباح اليوم السبت، اجتماعا مع رؤساء الكتل المشاركين بالانتخابات؛ لبحث الأوضاع السياسية ونتائج الانتخابات.

ولاقت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة انتقادات كبيرة من قبل نواب سابقين ومرشحين جدد بداعى وجود تزوير كبير، ما دعا مجلس النواب إلى عقد عدة جلسات استثنائية بهذا الشأن قرر من خلالها تغيير قانون انتخابات مجلس النواب وإعادة العد والفرز اليدوى فى كل العراق.