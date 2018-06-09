video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 12:34 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى تمنع إقامة إفطار رمضانى للصحفيين فى القدس الشرقية

السبت، 09 يونيو 2018 11:32 م
الاحتلال الإسرائيلى تمنع إقامة إفطار رمضانى للصحفيين فى القدس الشرقية الاحتلال الإسرائيلى
(أ ش أ)
إضافة تعليق

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى بمداهمة فندق بالقدس واعتقلت كمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية الصناعية ونائبه رائد سعادة واستدعت عددا من أعضاء الغرفة للتحقيق بعد منعهم من تنظيم إفطار رمضانى لمجموعة من الصحفيين.

وقال تلفزيون (I24NEWS) الاسرائيلى مساء اليوم السبت، إن وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد إردان، أصدر أمرا لحظر أمسية للغرفة التجارية الصناعية الفلسطينية فى القدس الشرقية، الذى كان سيتخلله إفطار رمضانى للصحفيين.

ووفق التلفزيون الإسرائيلي، كانت حكومة الاحتلال قد أغلقت هذه الغرفة فى السنوات الأخيرة، بسبب "طبيعة نشاطها".

وقال مقربون من إردان، الذى ينتمى إلى حزب "الليكود" الحاكم، إن الأمر صدر فى أعقاب معلومات استخباراتية من الشرطة الإسرائيلية، يشير إلى أن الأمسية ممولة من السلطة الفلسطينية، "وهو نشاط غير شرعي"، وفقا للتلفزيون الإسرائيلي.

وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية داهمت الفندق "الجروسليم" ، حيث كانت ستقام الأمسية، ومنعت تواجد الصحفيين داخله، وأغلقت بوابته الرئيسية بعد أن حاصرته، ثم علقت قرارا يقضى بمنع الإفطار الرمضاني.

من جانبه ، قال الكاتب والمحلل السياسى راسم عبيدات الذى تواجد فى المكان إن قوات الاحتلال وأفراد من الشرطة والمخابرات حاصرت الفندق قبل موعد الإفطار ومنعت الصحفيين المدعوين من الدخول الى المكان بحجة أن هذا النشاط ممول من السلطة الفلسطينية وأنه نشاط غير شرعي.

وأضاف عبيدات أن الإحتلال لا يريد أى مظهر أو وجود للشعب الفلسطينى فى مدينة القدس حتى لو كان على شكل إفطار رمضانى ، مطالبا المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل للضغط على الاحتلال ومنعه من التدخل فى الأنشطة الإجتماعية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الديمقراطية لتحرير فلسطين" تدين جرائم إسرائيل فى مليونية القدس

برلين تشهد مسيرة حاشدة للفلسطينيين فى "يوم القدس العالمى"

صور.. آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمانى شهيدين سقطوا فى "مليونية القدس"

الاحتلال الإسرائيلى

إفطار رمضانى

القدس

فلسطين

اسرائيل




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة