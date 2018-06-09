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"الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضى

السبت، 09 يونيو 2018 11:00 م
"الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع الاتصالات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 280.6 مليون ورقة بقيمة 748.3 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 179.1 مليون ورقة، بقيمة 949.8 مليون جنيه.
 
فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 173 مليون ورقة بقيمة 747.7 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 39.7 مليون ورقة بقيمة 136.4 مليون جنيه، ثم قطاع البناء والتشييد بحجم تداول بلغ 25.6 مليون ورقة بقيمة 80.1 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، بحجم تداول بلغ 24.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 516.6 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 15.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 103.9 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 15.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 169.1 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 9.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 72.7 مليون جنيه، ثم قطاع  البنوك بحجم تداول بلغ 7.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 504.1 مليون جنيه.
 
 
 
وحل قطاعا الموارد الأساسية والكيماويات فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 7.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 113.2 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 5.9 مليون ورقة بقيمة 110.8 مليون جنيه.
 

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