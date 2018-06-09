الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى

القاهرة 23 39

وسط الدلتا 23 39

الإسكندرية 22 32

بلطيم 23 31

مطروح 19 35

السلوم 23 35

سيوة 21 40

بورسعيد 22 31

دمياط 22 30

العريش 19 33

رفح 19 32

الإسماعيلية 20 39

السويس 22 39

رأس سدر 23 37

نخل 16 36

نويبع 28 38

طابا 23 37

كاترين 15 34

الطور 25 34

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 27 39

مرسى علم 30 37

الفيوم 23 39

بني سويف 23 39

المنيا 23 39

أسيوط 22 40

سوهاج 26 41

قنا 27 43

الأقصر 26 43

أسوان 30 45

أبوسمبل 27 42

الوادي الجديد 28 42

شلاتين 28 38

أبورماد 29 37

رأس حدربة 30 35

حلايب 30 34 أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: الصغرى العظمى الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 42

المدينة 31 46

الرياض 32 45

المنامة 34 41

أبوظبي 32 40

الدوحة 34 44

الكويت 31 48

دمشق 18 37

بيروت 24 30

عمان 18 33

القدس 19 30

غزة 22 30

بغداد 29 44

مسقط 32 39

صنعاء 17 30

الخرطوم 30 43

طرابلس 22 28

تونس 20 31

الجزائر 18 25

الرباط 13 21

نواكشوط 24 35



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى

أنقرة 15 31

اسطنبول 21 30

إسلام آباد 27 39

نيودلهي 29 39

جاكرتا 25 33

بكين 17 23

كوالامبور 25 34

طوكيو 19 30

أثينا 22 33

روما 15 25

باريس 18 27

مدريد 11 21

برلين 19 30

لندن 13 22

مونتريال 11 23

موسكو 07 14

نيويورك 17 27

واشنطن 19 29