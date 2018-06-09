الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يظل الطقس غدا الأحد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 40 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25، ومطروح العظمى 28 والصغرى 20 درجة ، وتصل درجات الحرارة العظمى لـ45 بأسوان والصغرى 31 درجة.