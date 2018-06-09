الأرصاد: بدء انكسار الموجة الحارة الإثنين.. والعظمى بالقاهرة تصل لـ32 درجة

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أحمد فاروق، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء الموجة الحارة التى تشهدها البلاد بشكل جزئى بعد غد الإثنين لتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة.

وأضاف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الموجة الحارة التى تشهدها البلاد تنكسر كليا الثلاثاء المقبل وتصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 32 درجة، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجة البحرى والقاهرة ومائل للحرارة فى شمال الصعيد حار على الجنوب.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يظل الطقس غدا الأحد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.