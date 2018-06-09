استمرار مبادرة "عايزين نتعلم" فى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالجيزة

تواصل محافظة الجيزة، وبالتعاون مع مؤسسات الخدمات الاجتماعية تقديم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ضمن مبادرة "عايزين نتعلم" تحت شعار "إسأل والمدارس يجيب"، حيث يقوم الطالب بتوجيه الأسئلة للمدرس ويقوم المدرس بالرد عليها من الناحية النموذجية لتدريب الطلاب على كيفية حل الأسئلة ومراجعة النقاط المهمة فى المنهج على أيدى نخبه من أفضل المدرسين.

ومن المقرر أن تتم، اليوم، المراجعة النهائية فى مادة الجبر والهندسة الفراغية، وتستكمل المراجعات، يوم الاثنين، بمادة اللغة الإنجليزية وتتوقف المراجعات خلال إجازة عيد الفطر على أن تستكمل عقب الإجازة.

وأكد عدد من الطلاب، أن نسبة كبيرة من الأسئلة تأتى من الملازم التى يتم توزيعها أثناء المراجعة.

وقال اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، أن المراجعات مستمرة حتى 30 يونيو الجارى، مشيرا إلى أن المبادرة حققت نجاح كبير بشهادة الطلاب المشاركين بأنها حققت فائدة كبيرة لهم فى مراجعة جميع المواد مجانا حيث تقوم المؤسسة بتقديم الملازم فى كل مادة مجانا.

وقال أيمن أبو بكر، منسق عام المبادرة، إنها تأتى حرصاً على مساعدة الأسرة المصرية ومواجهة الدروس الخصوصية وتنمية مهارات الطلاب ورفع المستوى التعليمى وإزالة العقبات أمامهم.