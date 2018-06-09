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استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال رئيس الوزراء الإثيوبى

السبت، 09 يونيو 2018 05:43 م
استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال رئيس الوزراء الإثيوبى أعلام البلدين
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم السبت استعدادات مكثفة لاستقبال أبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا والذى من المقرر أن يصل القاهرة مساء اليوم فى زيارة اولى منذ توليه منصب رئيس الوزراء، وعلقت إعلام البلدين على جانبى الطريق وشهدت تواجدا أمنيا مكثفا.

 

والجدير بالذكر أن السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،  قال إن رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد على سيحل مساء اليوم ضيفا على مصر فى زيارة رسمية لمدة يومين يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 
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