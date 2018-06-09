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اتساع نطاق حريق كولورادو الأمريكية بمعدل 40%

السبت، 09 يونيو 2018 11:17 ص
اتساع نطاق حريق كولورادو الأمريكية بمعدل 40% حريق - أرشيفية
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أمر مسؤولو ولاية كولورادو الأمريكية بإخلاء 300 منزل آخر فى جنوب غرب الولاية مع اتساع نطاق حريق بمعدل 40% خلال يوم واحد إثر نجاحه فى عبور طريق سريع كان عائقا أمام انتشاره شرقا.

وقال مسؤولو مقاطعة لا بلاتا فى الولاية فى بيان أمس الجمعة إن أوامر إخلاء صدرت إلى قاطنى نحو 1500 منزل مهدد. وقالت ميجان جراهام المتحدثة باسم المقاطعة إن الحريق لم يأت على أى منزل حتى ذلك الحين كما لم يتسبب فى سقوط أى مصابين، وسعت وكالات اتحادية أمس لاحتواء ما يزيد على 20 حريقا فى ثمانى ولايات.

وقالت ميشيل ستاينبرج مديرة قسم حرائق الغابات فى المنظمة الوطنية للوقاية من الحرائق إن عدد وحجم الحرائق آخذ فى الاتساع منذ سنوات وإن من المتوقع استمرار ذلك.

وأضافت خلال مقابلة هاتفية أمس الجمعة "سنشهد مزيدا من الحرائق الكبرى والمدمرة". وقالت إن ذلك صار "اعتيادا جديدا" فيما يتعلق بحرائق الغابات فى الولايات المتحدة لعدة عوامل من بينها الطقس الأكثر جفافا والأعلى حرارة، وقال مسؤولون إنه حتى صباح أمس أتى حريق كولورادو على 7180 فدانا وكان قد دمر 5130 فدانا حتى يوم الخميس.

وفى ولاية نيو مكسيكو بشمال البلاد أتى حريق آخر، كان قد اندلع فى 31 مايو، على 36800 فدان حتى صباح أمس الجمعة. وجرى احتواء هذا الحريق بنسبة 66% وليس من المتوقع انتشاره.

 

 


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