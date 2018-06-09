اتحاد اللاجئين العراقيين: تركيا سلمت 8 لاجئين لجبهة النصرة فى سوريا

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أعلن مسؤول اتحاد اللاجئين العراقيين آرى جلال، اليوم السبت، أن القوات التركية سلمت ثمانية لاجئين عراقيين إلى مسلحى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى فى سوريا، مشيرا إلى أن الاتحاد أبلغ الجهات المعنية فى الإقليم وسوريا للكشف عن مصيرهم.

وقال جلال، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن السلطات التركية سلمت 8 لاجئين عراقيين من أهالى إقليم كردستان العراق إلى مسلحى جبهة النصرة فى سوريا، مبينا أن عملية التسليم تمت فى معبر باب الهوى السورى، وأضاف أن الإتصال باللاجئين الثمانية مفقود حاليا ولا يعرف مصيرهم ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية فى إقليم كردستان وسوريا للكشف عن مصيرهم والحفاظ على أرواحهم وإعادتهم الى العراق.

وتشير مصادر إتحاد اللاجئين العراقيين إلى أن أكثر من 240 ألف شخص هاجروا من العراق وإقليم كردستان خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، فيما لقى أكثر من 300 شخص عراقى مصرعهم قبل وصولهم إلى أوربا، ولا يزال 48 شخصا مفقودين.