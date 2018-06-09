video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 04:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

اتحاد اللاجئين العراقيين: تركيا سلمت 8 لاجئين لجبهة النصرة فى سوريا

السبت، 09 يونيو 2018 04:34 م
اتحاد اللاجئين العراقيين: تركيا سلمت 8 لاجئين لجبهة النصرة فى سوريا نازحون عراقيون - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن مسؤول اتحاد اللاجئين العراقيين آرى جلال، اليوم السبت، أن القوات التركية سلمت ثمانية لاجئين عراقيين إلى مسلحى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى فى سوريا، مشيرا إلى أن الاتحاد أبلغ الجهات المعنية فى الإقليم وسوريا للكشف عن مصيرهم.

وقال جلال، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن السلطات التركية سلمت 8 لاجئين عراقيين من أهالى إقليم كردستان العراق إلى مسلحى جبهة النصرة فى سوريا، مبينا أن عملية التسليم تمت فى معبر باب الهوى السورى، وأضاف أن الإتصال باللاجئين الثمانية مفقود حاليا ولا يعرف مصيرهم ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية فى إقليم كردستان وسوريا للكشف عن مصيرهم والحفاظ على أرواحهم وإعادتهم الى العراق.

وتشير مصادر إتحاد اللاجئين العراقيين إلى أن أكثر من 240 ألف شخص هاجروا من العراق وإقليم كردستان خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، فيما لقى أكثر من 300 شخص عراقى مصرعهم قبل وصولهم إلى أوربا، ولا يزال 48 شخصا مفقودين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرار لاجئ عراقى بألمانيا يشتبه فى تورطه باغتصاب فتاة

فرنسا تعتقل لاجئا عراقيا بشبهة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابى

العراق يجدد رفضه إعادة اللاجئين العراقيين من أوروبا قسرا

مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن 50 لاجئا عراقيا محتجزين بأستراليا

اخبار عربية

لاجئين عراقيين

السلطات التركية

القوات التركية

جبهة النصرة

مكافحة الارهاب

تنظيم داعش

اخبار العرب

اخبار العراق




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة