إصابة عامل بحروق بعد إشعال النيران فى جسده بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب عامل بحروق من الدرجة الثانية بأنحاء الجسم، ولايمكن استجوابه بعدما أقبل على إشعال النيران بنفسه لخلافات أسرية بقرية أبو الخزر التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة أبوحمص من المستشفى العام، بوصول "على .م.م" 26 سنة عامل مصاب بحروق من الدرجة الثانية بأنحاء الجسم، ولايمكن استجوابه وتم تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية للعلاج.

وبسؤال كل من "صبرى .ر.ا" 32 سنة و"عبد الناصر .ا.ح" 29 سنة حداد، و"أحمد .ع.م" 37 سنة عامل "شهود الواقعة" قرروا بقيام المصاب المذكور، بسكب كمية من البنزين وإشعال النيران بنفسه حال تواجده بمنزله الكائن بذات الناحية، وذلك بسبب خلافات أسرية بينه وبين والدته، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى ذلك.

وتوصلت التحريات المبدئيه للمباحث الجنائية، إلى صحة ما جاء بأقوال شهود الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.