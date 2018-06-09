إصابة عاملين باختناق فى حريق بمصنع للكرتون بمدينة السادات فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب عاملان بحالة اختناق نتيجة نشوب حريق بمصنع كرتون بمدينة السادات تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة السادات بنشوب حريق بأحد مصانع تدوير الورق والكرتون بدائرة المركز.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة.. تمت السيطرة على الحريق الذى نشب بكمية من ورق الكرتون بقطعة أرض فضاء على مساحة 200 متر نجم عن الحريق إصابة "ح ا ح" ومقيم البحيرة، "أ ع ع" ومقيم دائرة مركز منوف عاملان بالمصنع، بحالة اختناق وتلقيا الإسعافات اللازمة بمستشفى السادات وغادروها، التلقيات احتراق 50 بالة ورق كرتون.

وبسؤال "ر م ا" موظف بالمصنع ومقيم القليوبية، رجح أن يكوم سبب الحريق اشتعال ذاتى نتيجة سوء التخزين وتخمر الكرتون.. ونفى الشبه الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.