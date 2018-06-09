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إصابة طفل فلسطينى فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى بالخليل

السبت، 09 يونيو 2018 11:06 ص
إصابة طفل فلسطينى فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى بالخليل الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)
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أصيب طفل فلسطينى بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط فى بلدة بيت أمر محمد عوض -فى تصريح صحفى اليوم- إن قوات الاحتلال داهمت منطقتى البقعة وصافا فى البلدة، واقتحم عشرات الجنود برفقة الكلاب البوليسية، منزلى المواطنين بسام بدوى محمود اخليل، ورائد أحمد مفلح عادى وحطموا الأبواب الداخلية، وأجزاء من بلاط الأرضيات، وخربوا أثاث البيت وجدرانه.

وأضاف أن مواجهات اندلعت عقب الاقتحام، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، ما تسبب بإصابة طفل (16 عاما) بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى قدمه، وعشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وبلدات نوبا، وخاراس، وفتشت منازل المواطنين فى بلدة بيت كاحل.

 


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