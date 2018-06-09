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إحالة موظفين بمجلس مدينة مطوبس للتحقيق لصرفهم مليون جنيه باسم وهمى

السبت، 09 يونيو 2018 02:13 م
إحالة موظفين بمجلس مدينة مطوبس للتحقيق لصرفهم مليون جنيه باسم وهمى اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إنه قرر إحالة عدد من موظفى وحدة الحسابات بمجلس المدينة للنيابة الإدارية، ونقلهم من الوحدة المحلية، لصرفهم ما يقرب من مليون جنيه كشيكات مفتوحة لأحد المقاولين وباسم"أ.م.ع" لم يتعامل مع المجلس، مؤكداً أن موظفين صرفا المبالغ المالية بشيكات مفتوحة بالمخالفة للقانون.

 

وأضاف رصاص، فى بيان له، أنه اكتشف صرف مبالغ مالية قرابة المليون جنيه بدون وجه حق، فتبين له أن مسئول بوحدة الحسابات قام بصرف شيكات لمقاولين بالمخالفة للقانون، وصرف شيكات باسم مواطن "أ.م.ع"، مشيراً إلى أنه استدعى المواطن، لسؤاله، عما صرفه من مبالغ، فأكد له عدم تعامله مع الوحدة المحلية .

 

وقال رصاص،إنه اكتشف أن المحالين للنيابة الإدارية حصلوا على بطاقة المواطن الشخصية وصرفوا شيكات باسمه، وتبين  له أنها شيكات مفتوحة بالمخالفة للقانون، بعكس الشيكات الحكومية المحددة، مؤكداً أنه تقدم بمذكرة إلى اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ الذى أصدر قراره على الفور بإحالتهم للتحقيقات والمتابعة وبيان ثبوت الاختلاس من عدمه .

 

 


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