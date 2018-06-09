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إجراءات أمن مشددة فى سنغافورة استعدادا لقمة ترامب وزعيم كوريا الشمالية - صور

السبت، 09 يونيو 2018 11:30 ص
إجراءات أمن مشددة فى سنغافورة استعدادا لقمة ترامب وزعيم كوريا الشمالية - صور ترامب وزعيم كوريا الشمالية
رويترز
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تستعد سنغافورة لاستقبال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قبل اجتماع القمة المقرر بينهما يوم الاثنين  المقبل.

ووضعت السلطات اليوم السبت حواجز فى عدد من الشوارع وشددت إجراءات الأمن حول فندقى سانت ريجيس وشانجريلا الفخمين اللذين يتوقع ان يقيم فيهما الزعيمين خلال الزيارة. ولم يؤكد الفندقان التقارير الإعلامية عن استضافتهما للزعيمين.

ومن المتوقع أن يصل الزعيم الكورى الشمالى إلى مطار شانجى فى سنغافورة غدا الأحد قبيل القمة التى تعقد فى اليوم التالى ومن المقرر أن يلتقى مع رئيس وزراء الدولة المضيفة لى هسين لونج لدى وصوله.

شوارع سنغافورة
شوارع سنغافورة

 

جانب من تنظيف الشوارع
جانب من تنظيف الشوارع

 

جانب من الإجراءات الأمنية
جانب من الإجراءات الأمنية

 

 


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