أمير الكويت يتوجه إلى السعودية غدا لحضور اجتماع دعم الأردن

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أعلن الديوان الأميرى أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمى المرافق له سيتوجه، غدا الأحد، الى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى الإجتماع الذى دعا إليه العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التى يمر بها.

وقال الديوان الأميرى - فى بيان اليوم السبت - إن أمير الكويت سيتوجه للسعودية لحضور الاجتماع الذى دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية، وكان الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، قد أعرب عن تقديره لدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد الاجتماع، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التى تربط الأْردن مع السعودية والدول العربية الشقيقة المشاركة فيه، ويضم الإجتماع السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن.