أسامة هيكل: إلزام الجهات الحكومية بإنشاء مكتب لإتاحة المعلومات للصحافة

كتب محمد مجدى السيسى

كشف أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، عن عدد من النصوص الجديدة بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتى تتعلق بحقوق الصحفيين والإعلاميين العاملين بالمهنة، منها حظر فرض رقابة على الصحف وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وإنه لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى سبباً لمسائلته، ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته .

وأضاف "هيكل"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون ألزم جميع الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكترونى للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفى والإعلامى على الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات، وكذلك حظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين الصحف المطبوعة أو الإلكترونية ووسائل الإعلام المرأية و المسموعة .

وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إلى أنه من بين تلك الحقوق، هو حق للصحفى أو الإعلامى بأن يتلقى إجابة عما يستفسر عنه من معلومات وأخبار و بيانات ما لم تكن لها درجة من السرية أو خطراً على الأمن القومى.