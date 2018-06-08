BBC: ترامب سيدعو كيم جونج إلى البيت الأبيض إذا مرت قمتهما بشكل جيد

كتبت رباب فتحى

استمرارا للتصريحات الإيجابية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سينظر في دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون إلى البيت الأبيض إذا مضت قمتهما فى سنغافورة بشكل جيد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".

وجاء تعليق ترامب بعد لقائه رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، لمناقشة القمة القادمة مع الزعيم الكورى فى 12 يونيو الجارى.

وقال ترامب إن من المحتمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الكورية، على الرغم من إشارته إلى أن ذلك يمثل "الجزء السهل" من المفاوضات. وأضاف متحدثا للصحفيين "إن ما سيحدث بعد ذلك هو المهم".