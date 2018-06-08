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7 أرقام توضح نسب تعاطى "القنب المخدرة" المخلقة بين المصريين

الجمعة، 08 يونيو 2018 04:00 ص
7 أرقام توضح نسب تعاطى "القنب المخدرة" المخلقة بين المصريين تعاطى المخدرات - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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يمثل تعاطى القنب المخدرة المخلقة خطرًا يواجه المدمنين خاصة أنها لها أثار صحة خطرة على الصحة تؤدى للوفاة.
 
"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول نسب تعاطى القنب المخلقة بين المصريين بحسب بيانات الصحة النفسية لوزارة الصحة.
 
1- نسبة تعاطى القنب المخلقة 4.1% بين المصريين.
2- نسبة تعاطى الحشيش 3.7 % البانجو 1.35 % والفودو 0.2 % أما نسب تعاطى الأفيونات فبلغت 3.1%.
3- نسبة إدمان القنب عامة بين الذكور تعادل 4.9 %بينما الإناث تمثل 0.7% 
4- 28.6 % من متعاطى القنب المخلقة "الفودو" فى المرحلة العمرية من 20 إلى 25 عاما و25.7 % فى المرحلة العمرية بين 36 إلى 45 عاما و20 % منهم بين 46 إلى 55 عاما .
5- 76.2% من متعاطى الفودو تلقوا درجة من التعليم .
6- 18% من متعاطى القنب المخدرة فى المدارس الحكومية و18.8 % فى المدارس الخاصة
7- استعمال الفودو بين العمال بنسبة 62% والتجار بنسبة 27 %.
 

 


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الصحة

القنب المخلقة

الفودو




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