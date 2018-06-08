video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 10:05 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

51 قتيلاً مدنياً حصيلة غارات استهدفت شمال غرب سوريا

الجمعة، 08 يونيو 2018 09:29 م
51 قتيلاً مدنياً حصيلة غارات استهدفت شمال غرب سوريا غارات جوية - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

قتل 51 مدنياً فى غارات يرجحُ أن طائرات روسية نفذتها مستهدفة بلدة فى محافظة إدلب فى شمال غرب سوريا، وفق آخر حصيلة للمرصد السورى لحقوق الإنسان.

واستهدف القصف الجوى ليلاً منطقة سكنية فى وسط بلدة زردنا فى ريف إدلب الشمالى الشرقي، والتى تتواصل فيها عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض.

وكان المرصد أفاد ليلاً عن حصيلة أولية من 18 قتيلاً مدنياً قبل أن ترتفع تدريجا مع استمرار عمليات البحث.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن: "ارتفعت حصيلة القتلى تدريجًا مع انتشال مزيد من القتلى من تحت الأنقاض ووفاة مصابين متأثرين بجروحهم"، مشيراً إلى أن بين القتلى الـ51 ، تسعة أطفال.

ورجح عبد الرحمن أن تكون "طائرات حربية روسية شنت الغارات". ويحدد المرصد السورى الطائرات التى تنفذ الضربات انطلاقاً من اتجاهات تحليقها وأنواعها والذخائر المستخدمة.

لكن روسيا نفت شنها للغارات، وأعلنت وزارة الدفاع فى بيان نقلته وكالة تاس أن تلك التقارير "لا تمت للواقع بصلة".

وتسيطر على بلدة زردنا فصائل مسلحة بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب مع وجود محدود لفصائل مسلحة أخرى.

وقد استعادت قوات النظام اثر هجوم عنيف نهاية العام الماضى السيطرة على عشرات القرى والبلدات فى ريفها الجنوبى الشرقي.

ولطالما شكلت إدلب خلال السنوات الماضية هدفاً للطائرات الحربية السورية والروسية، إلا أن وتيرة القصف الجوى تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر برعاية روسيا وإيران، حليفتى دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ سريان الاتفاق عملياً فى إدلب فى سبتمبر الماضي.

 

       

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 18 مدنيا فى غارات جوية فى شمال غرب سوريا

صور.. اجتماع بين رئيسى الأركان الأمريكى والروسى لبحث الأوضاع فى سوريا

صور.. نصر الله: حزب الله باق فى سوريا ما دام الرئيس السورى يريد بقاءه

سوريا

ادلب

اخبار سوريا

جبهة النصر

روسيا




لا تفوتك
محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة