280 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من رمضان بالمسجد الأقصى

رام الله (أ ش أ)

أدى نحو 280 ألف مصل، صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك فى المسجد الأقصى وساحاته، برغم الحظر والتضييق الذى فرضته سلطات الاحتلال "الإسرائيلى" على دخول المصلين إلى مدينة القدس المحتلة.

وأشار خطيب المسجد الأقصى فى خطبة الجمعة إلى أن "الجمعة الأخيرة فى رمضان هى جمعة المسجد الأقصى الذى يدخل عليه 51 عاما وهو منتهك حرمته".

وأعلن الاحتلال، فرض قيود على دخول المصلين من الضفة الغربية إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة، كما نشرت قوات الاحتلال المئات من الجنود وأفراد الشرطة على المعابر المؤدية إلى المدينة وفى الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى تواجد مكثف لهذه القوات داخل حدود المدينة وفى أزقة البلدة القديمة.

وفى سياق متصل، أدى قرابة 100 ألف مصل، حسب دائرة الأوقاف الإسلامية، من القدس وأراضى 48، الليلة الماضية، صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، فى أجواء روحانية وإيمانية مميزة.