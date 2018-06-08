25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

كتبت- هبة حسام

ارتفعت الصادرات المصرية لـ 7.192 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى "الفترة من يناير – مارس 2018"، مقابل 6.445 مليار دولار للفترة المماثلة من العام الماضى.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجارى ما تجاوزت قيمته 25 مليار دولار، منها 17.8 مليار دولار واردات، فيما جاءت الإمارات والسعودية وتركيا وإيطاليا والصين، كأكبر 5 دل تستورد السلع المصرية، حيث بلغ حجم صادرات مصر إليها 2.566 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى.

شكلت الصادرات المصرية للدول الخمس المذكورة، نسبة 35.7% من إجمالى الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالى، ومقارنة بالربع المماثل من العام الماضى، ارتفعت صادرات مصر للدول الخمس، حيث بلغت فى الربع الأول من 2018 نحو 2.566 مليار دولار، مقابل 2.501 مليار دولار خلال الربع الأول من 2017.







ارتفاع صادرات منتجات البترول وانخفاض الواردات منها وطبقاً لبيانات جهاز الإحصاء، والواردة ضمن أحدث نشراته حول حجم التجارة الخارجية لمصر والخاصة بالربع الأول من العام الجارى، تمثلت أبرز المؤشرات التى شهدتها التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير - مارس 2018، ارتفاع صادرات منتجات البترول إلى 94 مليون دولار، مقابل 47 مليون دولار فى الفترة المماثلة من 2017.

فيما تراجعت الواردات من المنتجات البترولية إلى 800 مليون دولار خلال الربع الأول من 2018، مقابل مليار دولار واردات فى الربع المماثل من 2017، وفى السياق ذاته، جاء القطن المصرى ضمن أبرز الصادرات المصرية لدول العالم، حيث بلغت قيمة تصديره خلال الربع الأول من العام الجارى، 1.225 مليار دولار، مقابل 964.4 مليون دولار فى الربع المماثل من العام الماضى.



أهم السلع المصدرة والمستورد خلال الربع الأول من 2018

وأشارت البيانات الإحصائية إلى أهم السلع التى صدرتها مصر خلال الربع الأول من العام الجارى، والتى تمثلت فى تصدير، الوقود، والقطن، والمواد الخام، هذا بالإضافة إلى تصدير أسمدة، وسجاد، وأثاث، ومستحضرات تجميل وعطور ومحضرات تنظيف، وفى المقابل تمثلت أهم الواردات فى البترول الخام، والفحم، والتبغ، والخشب، وأدوية، علاوة على استيراد هواتف محمولة وسيارات.



دول تستورد منها مصر

ووفقًا لبيانات النشرة الإحصائية، جاءت أهم الدول التى تستورد مصر منها متمثلة فى "الصين، والسعودية، وروسيا، وأمريكا، وألمانيا"، وجاء حجم ورادات مصر من تلك الدول خلال الربع الأول من العام الجارى، بنحو 7 مليارات دولار بنسبة 39.3% من جملة وارداتها خلال الفترة المشار إليها "يناير – مارس 2018".

تمثلت أبرز السلع المستوردة من الدول الخمس المذكورة، فى استيراد الآلات والأجهزة الكهربائية، والوقود والزيوت المعدنية، علاوة على، استيراد الحديد والخشب، وسيارات ودراجات، وغيرها من السلع.





التبادل التجارى بين مصر والدول العربية

وعلى مستوى حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية، أوضحت نشرة التجارة الخارجية للربع الأول من 2018، أن صادرات مصر لتلك الدول بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار بنسبة 34.2% من جملة الصادرات، فيما بلغ حجم الاستيراد منها 3.1 مليار دولار بنسبة 17.7% من إجمالى الواردات، وقد تراجعت الصادرات المصرية للدول العربية خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، بينما ارتفعت الواردات، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من 2017.