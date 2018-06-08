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10 ملفات أنجزها وزير التجارة والصناعة خلال عامين ونصف.. تعرف عليها

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:57 م
10 ملفات أنجزها وزير التجارة والصناعة خلال عامين ونصف.. تعرف عليها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كتب – إسلام سعيد
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ملفات عدة أنجزها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية قبل أكثر من عامين ونصف من الآن، قد ترفع من أسهم استمراره فى منصبه كوزيرا للصناعة والتجارة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة، ويقدم "اليوم السابع" أهم 10 مهام وملفات أنجزها الوزير.

1-إطلاق استراتيجية لقطاع التجارة والصناعة لضبط وضع التجارة والقطاع الصناعى بحلول عام 2020، وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى وتوفير 4136 فرصة.

2- إنجاز ملف نقل مدابغ الجلود من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى للجلود.

3- بدء الإنتاج من مصانع مجمع مرغم للبلاستيك فى الإسكندرية بعد تعثر لعدة سنوات.

4- الحد من الواردات لتتراجع من 73.5 مليار دولار فى 2015، مسجلة 58.3 مليار دولار فى 2017.

5- زيادة صادرات مصر من 18.6 مليار دولار عام 2015 إلى 22.4 مليار دولار فى 2017 بزيادة أكثر من 10% سنويا.

6- لأول مرة دمج موازنة وزارة التجارة والصناعة للحد من المصروفات وتطبيق فعلى لقانون الخدمة المدنية، وإنجاز قانون التراخيص الصناعية وسجل المستوردين.

7- طرح 32 مليون متر أرض أمام المستثمرين خلال عامين، مقابل 9.5 مليون متر فى الفترة من 2007 وحتى 2018

8- إصدار أهم قرار وزارى للحد من الاستيراد العشوائى وهو رقم 43 لسنة 2016 .

9- تدشين 5 مجمعات صناعية منهم 3 مجمعات مجهزة بالتراخيص وجاهزة لبدء الإنتاج.

10- تدشين هيئة خاصة لتنمية الصادرات وإصدار قرارات لحماية الصناعة المحلية أهمها فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد.

ومن المقرر افتتاح مصانع جديدة باستثمارات 3 مليارات جنيه ووضع حجر أساس لمجمع صناعى فى أكتوبر بعد عيد الفطر المبارك حال استمرار قابيل فى مصنبه كوزيرا للصناعة والتجارة فى منصبه.


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