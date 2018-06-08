وفد كورى جنوبى يزور كوريا الشمالية للتحضير لافتتاح مكتب اتصال فى كيسونج

أ ش أ

وصل وفد كورى جنوبى يضم مسئولين ومدنيين إلى كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، للتحضير لافتتاح مكتب اتصال فى مدينة كيسونج الواقعة على حدود الشطر الشمالى، وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن نائب وزير الوحدة الكورى الجنوبى تشون هاى سونج، ترأس الوفد المكون من 14 عضوا من المسئولين والمدنيين، الذى يزور الشطر الشمالى حاليا لتفقد المنشآت.

ووافقت الكوريتان، الأسبوع الماضى، على فتح مكتب الاتصال فى موعد مبكر، وذلك تحسبا لزيادة التبادلات عبر الحدود، وقامت الكوريتان بتشغيل المجمع الصناعى المشترك بين عامى 2004 و2016، وتم الجمع بين رأس مال كوريا الجنوبية واليد العاملة منخفضة التكلفة والماهرة من كوريا الشمالية، وتم الترحيب به كمثال ناجح للتعاون الاقتصادى بين الكوريتين.

وأغلقت سول المجمع الصناعى فى أوائل عام 2016 احتجاجًا على استمرار كوريا الشمالية فى إطلاق الصواريخ والاستفزازات النووية، ويُنظر إلى افتتاح مكتب الاتصال كخطوة أولى لتنفيذ الوعود التى قطعها قادة الكوريتين فى مؤتمرات القمة الأخيرة، لكنه أثار التكهنات بأن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لاستئناف المجمع الصناعى المشترك المتوقف فى نفس المدينة، وفى وقت سابق، نفت الوزارة أن يكون إطلاق المكتب فى كيسونج مرتبط باستئناف محتمل للمجمع الاقتصادى المشترك المتوقف منذ فترة طويلة.