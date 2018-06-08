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وفاة سيدة بالمعاش داخل مسكنها بالإسكندرية ..والبحث الجنائى تبحث فى الواقعة

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:21 م
وفاة سيدة بالمعاش داخل مسكنها بالإسكندرية ..والبحث الجنائى تبحث فى الواقعة جثة - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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توفت سيدة داخل مسكنها بمنطقة باكوس بالإسكندرية، وتبلغ إخطارا للواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، من قسم شرطة أول الرمل من الأهالى، بوفاة سيده داخل الشقة سكنها بالعقار رقم 20 شارع بن عزيز - منطقة باكوس.
 
وبالانتقال والفحص، تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول علوى بالعقار المشار إليه، ووجود جثة قاطنتها "ل.ع.ف" 65 سنة بالمعاش، مسجاه على جانبها الأيمن بأرضية حجرة نومها، ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وجميع منافذ الشقه سليمة ومحتوياتها مُرتبة.
 
وبسؤال نجل شقيق والدها، "ب.ظ.ع" 45 سنة مهندس مقيم شارع جمال عبد الناصر - دائرة قسم شرطة أول المنتزه، أيد ما جاء بالفحص، وأضاف بأن المذكوره كانت تعانى من أمراض السكر والضغط، وتُقيم بالشقة بمفردها، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاتها، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف ، و كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة أول الرمل، وجارى العرض على النيابة.
 
 
 
 

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