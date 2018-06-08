وزير الطاقة اللبنانى ينفى صحة تقارير صحفية زعمت التقائه بنظيره الإسرائيلى

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نفى وزير الطاقة والمياه فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سيزار أبى خليل، صحة تقرير صحفى زعم أنه التقى نظيره وزير الطاقة الإسرائيلى، فى حضور مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط؛ لبحث مسألة الحدود المتنازع عليها بين البلدين.

وأشار الوزير اللبنانى - فى بيان له اليوم الجمعة إلى أن ما نشرته جريدة (الديار) اللبنانية فى هذا الصدد هو "خبر كاذب ومغرض وعار عن الصحة جملة وتفصيلاً ويشكل طعنًا بالأمن القومى اللبناني" .. بحسب ما ورد بالبيان.

وأكد "أبى خليل" أنه سيلجأ إلى القضاء اللبنانى فى مواجهة الصحيفة التى نشرت هذا التقرير.

وكانت جريدة (الديار) قد نشرت فى عددها الصادر اليوم خبرًا مفاده بأن الوزير سيزار أبى خليل قد اجتمع بنظيره الإسرائيلى يوفال شتاينرز بحضور مبعوث الرئيس الأمريكى جيسون جرانبيلات، فى أول مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، حيث تم التباحث فى شأن ترسيم الحدود المتنازع عليها والمربع 9 (حقل غاز بالبحر المتوسط متنازع عليه بين لبنان وإسرائيل.)