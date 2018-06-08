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وزير الدفاع الأمريكى: "طالبان" لديها فرصة لتجلس على طاولة الحكومة الأفغانية

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:22 م
وزير الدفاع الأمريكى: "طالبان" لديها فرصة لتجلس على طاولة الحكومة الأفغانية جيم ماتيس، وزير الدفاع الأمريكى
كتب محسن البديوى
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أشاد جيم ماتيس، وزير الدفاع الأمريكى، بمبادرة الرئيس الأفغانى لوقف إطلاق النار، مؤكدًا ان هناك فرصة سانحة أمام حركة طالبان للتوقف عن هجماتها وأن تجلس على الطاولة مع الحكومة الأفغانية لتحقيق السلام.

وقال "ماتيس" فى مؤتمر صحفى، على هامش مؤتمر الناتو، إن بلاده ستمنع عودة  ظهور تنظيم داعش الإرهابى، مضيفًا أن الأطلسى سيعزز جهوده بالعراق.

وأشار جيم ماتيس، وزير الدفاع الأمريكى، إلى أن بلاده تدعم تطوير قوات الأمن الأفغانية من خلال دورات تدريبية، مطالبًا حركة طالبان بالاستجابة لمبادرة الرئيس الأفغانى ووقف إطلاق النار.


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