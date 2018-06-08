وزير الخارجية اللبنانى: سنتخذ إجراءات ضد المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين

أ ف ب

أعلن وزير الخارجية اللبنانى، جبران باسيل، إجراءات سوف يبدأ تنفيذها، اليوم الجمعة، ضد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، التي اتهمها بعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

واتهم باسيل المفوضية "بتخويف النازحين" من العودة، في وقت حث فيه مسؤولون لبنانيون مراراً، خلال الفترة الماضية، اللاجئين السوريين، على العودة إلى بلادهم، خصوصاً بعدما استعادت القوات الحكومية السيطرة على مناطق واسعة.

وقال باسيل، في تغريدة على حسابه في تويتر مساء الخميس، إن "إجراءاتنا بحق مفوضية اللاجئين تبدأ غداً، وستكون تصاعدية، وصولا الى أقصى ما يمكن ان يقوم به لبنان السيد، في حق منظمة، تعمل ضد سياسته القائمة على منع التوطين وتحقيق عودة النازحين الى ارضهم".

وأضاف "ارسلنا بعثة، تحققت من قيام مفوضية اللاجئين بتخويف النازحين الراغبين بالعودة طوعا، ووثقنا المعلومات، وهناك شهود".